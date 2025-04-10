Ботаник Виноградова: сорняк рейнутрия может разрушать фундаменты домов в РФ

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Европейское гибридное растение Богемская рейнутрия, обнаруженная в РФ, способна разрушать фундаменты домов. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

Растение способно на такое из-за мощной корневой системы, поэтому выкопать его лопатой невозможно, уверена эксперт. Она добавила, что борщевик можно выкопать лопатой, но для рейнутрии придется "загонять" экскаватор.

В европейских странах при постройке домов сначала обследуется территория на предмет наличия этого сорняка. Если его находят, то стоимость строительства вырастает на 5%, так как придется освобождать почву от этого растения, пояснила Виноградова.

"Это спонтанно появившийся гибрид. Изначально в естественном ареале существовали два вида: Сахалинская рейнутрия и Японская рейнутрия. Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии", – напомнила специалист.

В естественном ареале эти виды не растут близко друг к другу, но именно в европейских ботанических садах они образовали гибрид, который позже назвали "Богемской" рейнутрией.

"Вот этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас", – поделилась Виноградова.

По ее словам, сорняк распространяется на юге России, в частности в Кисловодске. Но ученые уже начали борьбу с ним.

За не уничтожение борщевика владельцев подмосковных дач могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, рассказывали ранее эксперты. Обычно в первый раз штрафуют на 2 тысячи, но если участок сильно заросший, то могут наказать и на большую сумму.

Если житель столичного региона увидел заросли сорняков на чужом участке, то он может обратиться в администрацию муниципальных образований. Там узнают, кто владелец территории, а затем оштрафуют его.

