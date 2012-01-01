Юрист Георгиева перечислила штрафы, которые грозят дачникам в 2025 году

Дачникам нужно быть предельно внимательными: если не соблюдать правила, можно получить даже уголовный срок. Какие наказания грозят садоводам и за что – в материале Москвы 24.

Соблюсти все формальности

Использование участка не по назначению может закончиться штрафом. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Обязанность собственников – заниматься садоводством. Если поставить на даче магазин, шиномонтаж или любой другой объект, который приносит прибыль, придется заплатить от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости. Это же касается ситуаций, когда участок просто не используется.

Окончательная сумма зависит от предназначения земли и меняется с определенной периодичностью. Например, в столичном регионе переоценка кадастра осуществляется каждые четыре года, отметила Георгиева.

Кроме того, с марта 2025-го необходимо регистрировать новые дачные постройки, напомнила юрист. Вносить в Росреестр требуется объекты, у которых есть фундамент.

"При этом штрафы за несоблюдение нормы на данный момент неприменимы. Пока владельцев просто обязывают пройти процедуру", – пояснила Георгиева.

Без мусора и сорняков

До 5 тысяч рублей взыщут с дачников за сорняки на участке, например борщевик, указала Алла Георгиева. А наказание вплоть до уголовного грозит за растения с наркотическими веществами, включая мак и коноплю.

"Однако здесь есть грань: если человек посадил картошку, а на грядке случайно появилось наркосодержащее растение, максимум будет штраф до 4 тысяч рублей", – уточнила специалист.





Алла Георгиева юрист А вот если был умысел, речь о более суровом наказании. Разумеется, все зависит от обстоятельств, но максимум здесь – до 8 лет лишения свободы.

Также юрист отметила, что с 1 марта 2025 года запрещено захламлять землю. На освоение участков собственникам дали три года. Для земли, которая была в собственности до 1 марта, отсчет пошел с этой даты. В остальных случаях – с момента приобретения прав.

"Если на 70% территории есть мусор, хаотично разбросанные стройматериалы и другие признаки неухоженности, ее могут изъять через суд", – рассказала Георгиева.

Также на даче нельзя шуметь, напомнила юрист. Нормы и размер наказания в каждом регионе свои: например, в Подмосковье режим тишины установлен с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 – в выходные и праздники. За нарушение установлен штраф в районе 3–5 тысяч рублей, предупредила Георгиева.

Игра с огнем

Крупные штрафы грозят садоводам за неправильное сжигание мусора на участке, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, заплатить придется от нескольких до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий.

Чтобы этого избежать, надо соблюдать пожарную безопасность, указал Чаплин. Среди требований – огонь можно разводить в специально отведенном углублении в земле или металлической емкости. Сам очаг должен быть на безопасном расстоянии до леса, зданий и других объектов, а территорию вокруг него требуется очистить. Плюс следует заранее подготовить инструменты для тушения.

А вот сжигать мусор в торфяных почвах строго запрещено, напомнил парламентарий. Нельзя делать это и при особом противопожарном режиме, во время сильного ветра или под кронами хвойных деревьев.

