Эксперт Воронова перечислила работы, к которым нужно приступать на даче в марте

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Обрезка деревьев, обработка от зимующих вредителей и посадка капусты на рассаду – в списке дел, которые нужно запланировать на даче в марте. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Прежде всего специалист порекомендовала приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты могли проветриться и подышать после зимы.

"Многие делают мощные укрытия, еще и с пленкой сверху. Ее необходимо снять и приоткрыть нижнюю часть сооружения. Если пленки нет, то просто оставить продушины", – указала эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Также уже сейчас следует очистить участок от мусора и провести обрезку деревьев для плодоношения. В самом конце месяца можно обработать растения от зимующих вредителей, которые живут в трещинах коры.

Плюс эксперт посоветовала заняться выращиванием капусты на рассаду.

"Сделать это дома проблематично, потому что ей нужна температура 0...+1 градус. Поэтому советую выращивать рассаду в теплице на даче", – отметила специалист.

Ранее председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов рассказал, что цветы на участке помогут вырастить больше урожая. Такой эффект он объяснил тем, что цветы привлекают насекомых, которые затем опыляют посадки плодовых культур и овощей.