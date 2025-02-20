Эксперт Воронова: огурцы и редис можно вырастить в квартире весной

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Лук, зелень, огурцы и редис можно вырастить в квартире весной. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, урожай огурцов можно получить даже в условиях города. Для этого необходимо выбрать специальные сорта, предназначенные для комнатного выращивания. Информацию об этом можно найти на упаковках.

"Таким огурцам не нужна большая влажность и много земли. Рассаду можно разместить прямо в комнате, чтобы вырастить огурцы к апрелю и маю", – отметила Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Можно посеять редис, есть виды для домашнего выращивания. Рассаду лучше поставить на незастекленном балконе, так как в квартире ей будет жарко.

Кроме того, в городских условиях можно вырастить салат, шпинат, базилик и другую зелень и микрозелень. Сюда же относится и зеленый лук: необходимо посадить в воду, указала эксперт.

"Садоводы уже посадили на рассаду перцы и баклажаны. В конце февраля – начале марта можно посеять томаты и различные цветы, за исключением петунии. С последними делать это уже поздно", – отметила специалист.

Ранее садоводов предупредили, что за выращивание некоторых декоративных растений в РФ грозит до 8 лет тюрьмы. В частности, запрещено культивирование ипомеи трехцветной, шалфея предсказателей, эфедры и мимозы хостилис, поскольку они содержат наркотические вещества или их прекурсоры.

