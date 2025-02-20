Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 16:12

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Воронова: огурцы и редис можно вырастить в квартире весной

Эксперт назвала овощи, которые можно вырастить в квартире весной

Фото: depositphotos/surkovdimitri

Лук, зелень, огурцы и редис можно вырастить в квартире весной. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, урожай огурцов можно получить даже в условиях города. Для этого необходимо выбрать специальные сорта, предназначенные для комнатного выращивания. Информацию об этом можно найти на упаковках.

"Таким огурцам не нужна большая влажность и много земли. Рассаду можно разместить прямо в комнате, чтобы вырастить огурцы к апрелю и маю", – отметила Воронова.

Можно посеять редис, есть виды для домашнего выращивания. Рассаду лучше поставить на незастекленном балконе, так как в квартире ей будет жарко.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Кроме того, в городских условиях можно вырастить салат, шпинат, базилик и другую зелень и микрозелень. Сюда же относится и зеленый лук: необходимо посадить в воду, указала эксперт.

"Садоводы уже посадили на рассаду перцы и баклажаны. В конце февраля – начале марта можно посеять томаты и различные цветы, за исключением петунии. С последними делать это уже поздно", – отметила специалист.

Ранее садоводов предупредили, что за выращивание некоторых декоративных растений в РФ грозит до 8 лет тюрьмы. В частности, запрещено культивирование ипомеи трехцветной, шалфея предсказателей, эфедры и мимозы хостилис, поскольку они содержат наркотические вещества или их прекурсоры.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика