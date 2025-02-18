Юрист Адамс: выращивание ипомеи трехцветной грозит лишением свободы

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Выращивание ипомеи трехцветной может грозить россиянам лишением свободы на срок до 8 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Давида Адамса.

"В России установлен перечень растений, культивирование которых запрещено, поскольку они содержат наркотические вещества или их прекурсоры. В него входят ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и мимоза хостилис", – рассказал он.

По словам юриста, они запрещены к выращиванию в России, поскольку их компоненты могут быть применены в производстве психотропных веществ. Незаконное культивирование растений входит в статьи 10.5.1 КоАП и 231 УК РФ. Поводом для возбуждения дела может стать даже выращивание растений в декоративных целях, указал Адамс.

В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин назвал главные дачные тренды 2025 года. По его словам, для богатого урожая при минимальном уходе владельцы огородов и теплиц будут обращать внимание на сорта и гибриды, устойчивые к изменениям погоды.

Как подчеркнул парламентарий, также дачники будут использовать современные укрывные материалы, которые защитят грядки от морозов и помогут регулировать влажность и температуру почвы. В этом вопросе депутат порекомендовал геотекстиль с плотностью не менее 100 граммов на квадратный метр и агроволокно нового поколения. Они поспособствуют снижению потребности в поливе, сформировав оптимальные условия для роста растений.

"Важно помнить, что дача – это не только источник свежих овощей и фруктов, но и место для отдыха и восстановления сил. Правильный выбор семян и укрывных материалов, а также разумный подход к посадкам позволят дачникам получать удовольствие от работы на земле и наслаждаться богатым урожаем", – сообщает Life.ru со ссылкой на слова Чаплина.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Минсельхоз не исключает возможность дополнительного повышения пошлины на цветы из недружественных стран. Она уточнила, что на эти страны приходится примерно 19% поставок цветов. Также Лут напомнила, что с июля 2024 года уже действует пошлина в 20%.

