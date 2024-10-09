Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минсельхоз РФ не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран, сообщила глава ведомства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации.

Она напомнила, что с июля текущего года на поставку цветов из недружественных стран действует пошлина в 20%.

"У нас порядка 19% поставок цветов приходилось именно из недружественных стран. Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко в России. Однако российские виноделы предложили альтернативу, которую высоко оценило Роскачество, заявив, что некоторые виды превосходят оригинал.

