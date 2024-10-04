Просекко может подорожать в России

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Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко в России. Однако российские виноделы предложили альтернативу, которую высоко оценило Роскачество, заявив, что некоторые виды превосходят оригинал, передает РИА Новости.

Повышение ввозных пошлин с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр, правительство РФ утвердило в июле 2023 года. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, однако Минфин РФ может продлить меру из-за увеличенных 1 мая текущего года акцизов на отрасль.

В Роскачестве отметили, что итальянское игристое просекко изготавливают из винограда сорта Глера. Сейчас в его в России около 150 гектаров молодых посадок, но при изготовлении этого вида вина используют и другие сорта винограда. Так, российские производители создали похожее по стилистике напитка из нейтрального сорта Бианка, которого в России насчитывается более 2,3 тысячи гектаров, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

По ее словам, на многих крупных российских предприятиях прибегали к помощи итальянских энологов, благодаря чему в слепых дегустациях российские игристые опережают базовые итальянские, которые стоят уже более одной тысячи рублей за бутылку.

Аналогичная ситуация происходит и с вином Верде. Латышева подчеркнула, что российские виноделы успешно осваивают стиль изготовления этого напитка, для которого подходят селекционные сорта винограда. Отечественные производители не только создают альтернативы импортным напиткам, но и работают над новыми вариациями и стилями, изучая различные сорта винограда.

"Наши виноградари и виноделы активно экспериментируют с самым широким набором международных сортов, в том числе в соответствии с тенденциями потепления климата", – заявили в Роскачестве.

Например, в регионах с жарким, засушливым климатом сейчас высаживают такие сорта, как Таннат, Кариньян и Ассиртико, из которых получаются вина хорошего качества. Всего в России сейчас ведется работа по созданию большой коллекции из более чем 500 сортов винограда.

К началу 2025 года минимальная стоимость вина из недружественных стран в РФ составит 1 250–1 350 рублей. В настоящее время ввоз в Россию таких напитков уже сократился примерно на 10% в литрах.

Такой низкий процент удалось достичь благодаря ввозу вина с запасом. Тем не менее цена как на отечественный, так и на зарубежный алкоголь все равно растет. Вряд ли исправят положение и сделки с дружественными странами, так как в них, возможно, не получится найти такого объема вин.