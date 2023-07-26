Больше не наливать: как пошлины на вино из недружественных стран повлияют на цены

Правительство РФ повысило пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Это контрсанкционная мера, которая будет действовать до конца 2023 года, рассказали в кабмине. Как изменятся цены на вино и смогут ли наши производители заместить продукцию из недружественных государств – в материале Москвы 24.

Шанс для своих

Повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран – одна из ответных мер на введенные против РФ санкции, подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Российские производители при этом нарастили поставки на внутренний рынок: по данным ведомства, в 2022 году отечественные виноделы произвели 50 миллионов декалитров – на 7 миллионов больше, чем годом ранее. Кроме того, площади виноградников ежегодно прирастают примерно на 2%, подчеркнули в Минэкономразвития.

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что принятые меры – шанс для других производителей.





Оксана Лут замминистра сельского хозяйства РФ Повышение ввозной пошлины для недружественных стран создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира.

По ее словам, чтобы поддержать развитие российского виноделия, нужно защитить внутренний рынок от дешевого импорта. При этом она обратила внимание, что повышенные пошлины – это не запретительная мера. Сохранится и широкий ассортимент на полках, и все возможности выбора для покупателей.

Откажемся от импортного?

Увеличение пошлин вряд ли решит задачу значительно повысить интерес к российской продукции. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, в настоящее время в России все еще много импортных вин, ввезенных до введения повышенных пошлин. Соответственно, на эту продукцию новая мера не распространяется, подчеркнул эксперт.





Вадим Дробиз руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) На сегодняшний день запасов зарубежного вина из недружественных стран, ввезенного по старой стоимости, хватит до февраля 2024 года, а то и больше. Цены на эту продукцию по идее повышаться не должны. Хотя никто не знает, как в итоге поступят импортеры. Поэтому не исключено, что какое-то повышение цен в итоге будет. Возможно, уже через месяц или два.

По словам Дробиза, 80% импортного "недружественного" вина употребляют, как правило, представительницы среднего класса.



"Попробуйте уговорить такую женщину перейти с французской, испанской, испанской продукции на российскую – это будет непросто. Насколько должна повыситься цена, чтобы это произошло, – трудно сказать. Импортеры говорят, что дорогие вина подорожают на 10%. То есть цена за бутылку за 1 500 повысится примерно на 200 рублей. Для тех, кто покупает такое вино, это вообще несущественно", – отметил Дробиз.





Вадим Дробиз руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА) При этом в сегменте 350–400 рублей обещают повышение до 700. Но на мой взгляд, потребители привыкнут к новым ценам максимум за полгода. И импорт опять восстановит свои позиции.

Дробиз уверен, что повышение цен на импортное вино заставит лишь небольшую часть потребителей обратить внимание на отечественную продукцию. При этом эксперт подчеркнул, что российские производители делают товар сопоставимого качества.

"Другое дело, что пока мы не можем увеличить производство. Винограда в России все еще мало – когда-нибудь это изменится. Но сейчас мы не можем заместить большие объемы импортного вина", – считает Дробиз.

То, что повышение пошлин вряд ли скажется на объемах продаж отечественных напитков, отметил и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Повышение пошлин как в процентном, так и в абсолютном размере в первую очередь окажет влияние на низкий и средний ценовые сегменты, где и так популярны вина из России и дружественных стран. Поэтому предлагаемое изменение вряд ли существенно увеличит продажи и долю рынка вин, произведенных в России. Скорее, на это может повлиять хороший и качественный урожай 2022 года", – сказал Караваев в беседе с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время доля вин из РФ в магазинах и ресторанах приближается к 60%. Однако, чтобы напитки покупали и дальше, нужно сохранить разнообразие ассортимента, заключил Караваев.

