Россиянам рассказали, как выбрать хорошее вино

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Специалисты Роскачества рассказали, что на ценообразование вина влияют объемы производства, и дешевое вино не всегда является некачественным. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что более половины вин в топ-50 от Роскачества составляет продукция стоимостью до 500 рублей.

"Чем крупнее компания, тем дешевле ее напиток. Наиболее доступными винами на рынке из лидеров рейтинга стали бренды "Фанагория", "КубаньВино", "Золотая балка", "Дербент вино", – объяснила директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Буняева посоветовала обратить внимание на состав вина. Если вместо перечня сортов винограда присутствует фраза "вино из отборных сортов", то не стоит покупать данный напиток. Кроме того, по словам эксперта, на бутылке должны быть акцизная марка и информация о производителе.

При этом если дома обнаружится осадок или если белое вино по цвету напоминает яблочный сок, то, скорее всего, оно хранилось неправильно, добавила Буняева. Также если вкус напитка кажется обжигающим, то в нем содержится много кислот.

Директор департамента Роскачества среди прочего порекомендовала приобретать вино в темных стеклянных бутылках. По ее словам, их уровень качества значительно выше жестяных аналогов.

Как подытожил экономист Александр Цапликов, благодаря политике правительства РФ многие винодельни обновили оборудование и улучшили ингредиенты. В этой связи цена перестала являться главным фактором, который определяет качество вина.

Ранее ученые предупредили, что мир может вскоре лишиться просекко, бургундских вин и каберне совиньона. Виноград для этих вин выращивают на склонах европейских гор.

Специалисты отметили, что из-за повышения температуры там все чаще случается засуха, почва постепенно деградирует. По прогнозам, виноградники могут исчезнуть уже в ближайшие годы.

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