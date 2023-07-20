В Госдуме предложили запретить вино из недружественных стран в общепите

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Депутат Госдумы Сергей Алтухов выступил с предложением запретить продажу и продвижение винодельческой продукции из недружественных стран в предприятиях общепита и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

"В начале пленарного заседания депутат Сергей Алтухов предложил на предприятиях общепита и на транспорте запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран и обязать заместить ее отечественной продукцией", – говорится в сообщении Госдумы.

В частности, Алтухов предложил обратиться к правительству РФ и принять соответствующие нормативно-правовые акты. Вино из недружественных стран, согласно идее депутата, необходимо заменить на российские вина.

Депутаты встретили предложение Алтухова аплодисментами. Парламентария также поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил мнение о необходимости поддерживать и продвигать продукцию отечественных производителей.

Ранее Госдума предварительно одобрила индексацию акцизов на 5% в 2024 году. Так, со следующего года акциз на алкоголь крепостью до 9% вырастет до 514 рублей за литр, а на крепкое спиртное – до 643 рублей за литр. Косвенный налог на пиво, сидр, медовуху и другие подобные напитки составит 26 рублей, а на вино и виноматериалы – 36 рублей.

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