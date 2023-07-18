Соки и газировка в России подорожают на 10–20% с августа из-за курса рубля – СМИ

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Крупные производители соков и газированных напитков собираются повысить цены на свои товары на 10–20% из-за падения рубля. В частности, компании PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" уже уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на копии писем организаций.

Среди других факторов роста цен также упоминаются введение акциза на сахар, подорожание сырья, материалов, в том числе импортных, а также удорожание обслуживания оборудования и логистики.

В компании PepsiCo также добавили, что повышение цен коснется не только напитков. Так, снекам производителя тоже грозит увеличение цен на 15,3%.

Вместе с тем один из источников издания в крупной сети предположил, что вопрос о повышении цен будет рассмотрен во время переговоров.

Ранее сообщалось, что импортеры алкоголя предупредили о возможном увеличении цен на вина как ответ на обсуждение пошлин со стороны властей РФ.

До этого исследователь алкогольных рынков Вадим Дробиз заявил, что импортные алкогольные напитки в России могут вырасти в цене на 10% из-за падения рубля. По словам эксперта, импортный алкоголь закупали для продажи в России по курсу валюты на уровне 90 рублей.

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