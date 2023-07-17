Импортеры вина в РФ сообщили о возможном повышении цен

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Импортеры алкоголя предупредили о возможном увеличении цен на вина как ответ на обсуждение пошлин со стороны властей РФ. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что подобная инициатива возникла на фоне показателей прошлого года, тогда из-за крепкого курса рубля на рынке образовался избыток зарубежных вин. По мнению компаний, проблема, скорее всего, решится до конца 2023 года.

Отсутствие конкуренции на рынке может негативно сказаться на качестве отечественных вин, сказал изданию исполнительный директор Fort Александр Липилин. В свою очередь, президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов подчеркнул, что пошлины помогут убрать с рынка зарубежный алкоголь, который пользовался популярностью за счет низкой стоимости, цены на вина РФ при этом не изменятся.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, обсуждаемые параметры позволят сохранить стабильность цен на российском рынке вина. Сейчас ставка пошлины составляет 12,5%. Насколько ее повысят и повысят ли вообще, пока обсуждается. Решение могут принять в ближайшие два месяца.

Также сообщалось, что импортные алкогольные напитки могут подорожать на 10% в июле из-за падения курса рубля. В частности, в Московской пивоваренной компании сообщили, что с 17 июля собираются повысить цены из-за роста курса валют на 6–8%. Аналогичную инициативу рассматривает российский импортер вина Simple Group.

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