В Минфине заявили, что пошлины на импортное вино в России могут повысить

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Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос повышения таможенных пошлин на импорт вина в России, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью "Российской газете".

По его словам, обсуждаемые параметры позволят сохранить стабильность цен на российском рынке вина. Сейчас ставка пошлины составляет 12,5%. Насколько ее повысят и повысят ли вообще, пока обсуждается. Решение могут принять в ближайшие два месяца.

Сазанов рассказал, что ранее Ассоциация виноградарей и виноделов предложила ограничить импорт вина, вплоть до запрета поставок из недружественных стран. По мнению замминистра, сейчас главное – выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей.

Ранее сообщалось, что Грузия оказалась на первом месте по поставкам тихих вин в Россию, вытеснив Италию, по итогам первой половины 2023 года. За указанный период из Грузии было доставлено 24,15 миллиона литров такого напитка, а из Италии привезли 23,36 миллиона литров вина. Импорт напитка увеличился на 63 и 31% соответственно.

Доля Грузии в поставках вин составила 19,1%, а Италии достигла 18,5%. Импорт вин из Испании увеличился на 25% (20,46 миллиона литров), из Франции – на 23%, что составило до 10,04 миллиона литров, из Португалии – на 69%, или 9,61 миллиона литров.

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