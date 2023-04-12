В МВД выступили против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России"

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Российское министерство внутренних дел не одобряет организацию эксперимента по розничной онлайн-продаже вина через сайт "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД заявили, что инициатива не учитывает действующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер. В связи с этим, подчеркнули в пресс-службе, спиртное могут купить дети, а место доставки выбрать любую территорию. Например, кто-то сможет заказать вино в школу.

Кроме того, проект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции. Исходя из этого, добавили в министерстве, инициатива даже в экспериментальном формате имеет риски нарушений прав и свобод россиян. Принятие законопроекта по дистанционной продаже вина только увеличит вероятность совершения противоправных действий в отношении работников АО "Почта России", которые будут осуществлять доставку по месту, заключили в МВД.

7 апреля кабмин внес в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного в РФ.

Инициативой предусмотрена доставка по Москве и Московской области. Однако правительство оставляет за собой право на решение о расширении территории. Эксперимент может продлиться с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

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