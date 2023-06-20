Грузия заняла первое место по поставкам вин в Россию

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Грузия оказалась на первом месте по поставкам тихих вин в Россию, вытеснив Италию, по итогам первой половины 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, за указанный период из Грузии было доставлено 24,15 миллиона литров такого напитка, а из Италии привезли 23,36 миллиона литров вина. Импорт напитка увеличился на 63% и 31% соответственно.

Доля Грузии в поставках вин составила 19,1%, а Италии достигла 18,5%. Импорт вин из Испании увеличился на 25% (20,46 миллиона литров), из Франции – на 23%, что составило до 10,04 миллиона литров, из Португалии – на 69 % или 9,61 миллиона литров.

До этого стало известно, что в России хотят легализовать онлайн-продажу алкоголя. С инициативой выступил сенатор Андрей Клишас. Для этого потребуется внести изменения в законы "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" и "О защите информации".

Ранее в Общественной палате предложили повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь до 21 года. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал данную инициативу и заявил, что с подобным предложением еще в 2019 году выступал Минздрав. Тогда, однако, законопроект не был внесен в Госдуму.

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