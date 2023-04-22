В Общественной палате предлагают запретить продавать алкоголь людям младше 21 года – СМИ

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В Общественной палате предлагают повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь до 21 года. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно", – заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Законопроект о повышении призывного возраста срочной службы в Госдуме планируют рассмотреть в весеннюю сессию. В случае его принятия, призывать в армию будут с 21 года до 30 лет.

По словам Рыбальченко, раньше противники увеличения возраста продажи алкоголя приводили аргумент об армейской службе.

"Нам говорили, что брать автомат молодым людям доверяют, а алкоголь им почему-то нельзя. Теперь это противоречие, благодаря увеличению призывного возраста, будет устранено", – считает он.

Глава комиссии Общественной палаты сообщил, что официальное обращение в Госдуму, правительство России, Совет Федерации и региональные органы власти будет подготовлено в ближайшее время.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал данную инициативу и заявил, что с подобным предложением еще в 2019 году выступал Минздрав. Тогда, однако, законопроект не был внесен в Госдуму.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами. Он заявил, что несмотря на законодательные запреты и наличие административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, отдельные недобросовестные продавцы не обращают внимания на возраст покупателей ради прибыли.

