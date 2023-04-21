Власти Курганской области запретили розничные продажи алкоголя 1 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Курганской области ввели запрет на продажу алкогольной продукции в розницу 1 и 9 мая. Об этом сообщил региональный департамент экономического развития на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности департамент экономического развития своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции", – указано в сообщении.

Губернатор региона Вадим Шумков напомнил в своем телеграм-канале, что в Курганской области все еще действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня в любых целях.

Он отметил, что некоторые граждане, которые употребляют алкоголь и в нетрезвом состоянии пытаются развести огонь, например, для приготовления пищи, подвергают свою жизнь и жизни других опасности.

"Не поджигайте ничего. Не давайте ничего поджигать. Сгорите сами. И погубите других", – призвал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе не будут организовывать военный парад в День Победы.

Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял об отмене праздничных демонстраций на 1 мая и парада Победы. Он пояснил, что подобные решения были приняты из соображений безопасности.

