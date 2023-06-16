В России предложили легализовать онлайн-продажу алкоголя

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В России хотят легализовать онлайн-продажу алкоголя. С инициативой выступил сенатор Андрей Клишас. Соответствующий проект он отправил заместителю главы кабмина Дмитрию Григоренко. Об этом пишет РБК.

Для этого потребуется внести изменения в законы "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" и "О защите информации". Предполагается, что продавать онлайн спиртные напитки смогут только компании, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку и продажу алкоголя. Кроме того, таких продавцов должны будут внести в реестр.

С покупателем будут заключать специальный договор после того, как он подтвердит свой возраст через ЕСИА. Если пользователь обращается не первый раз, можно будет просто отсканировать QR-код.

Ранее в Общественной палате предложили повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь до 21 года. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал данную инициативу и заявил, что с подобным предложением еще в 2019 году выступал Минздрав. Тогда, однако, законопроект не был внесен в Госдуму.

До этого депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами. Он заявил, что несмотря на законодательные запреты и наличие административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, отдельные недобросовестные продавцы не обращают внимания на возраст покупателей ради прибыли.



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