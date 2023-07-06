Импортный алкоголь в России может подорожать из-за курса рубля – СМИ

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Импортные алкогольные напитки в июле могут подорожать на 10% из-за падения курса рубля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В частности, Московской пивоваренной компании сообщили, что с 17 июля собираются повысить цены из-за роста курса валют на 6–8%. Аналогичную инициативу рассматривает российский импортер вина Simple Group.

В свою очередь, гендиректор винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов отметил, что компания примет решение о повышении цен после стабилизации курса рубля.

При этом исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин подчеркнул, что при курсе 100 рублей за евро существенного подорожания не произойдет, однако ситуация изменится, если он превысит 120 рублей. Он объяснил, что из-за рекордного завоза в конце 2022 – начале 2023 года рынок сильно затоварен, поэтому поднимать цены нецелесообразно.

Глава компании-дистрибьютора SVAM Group Игорь Хавский допустил подорожание импортного пива на 7–10%, однако также согласился, что "глобально ситуация вряд ли скажется на продажах".

Источники журналистов отметили, что российские дистрибьюторы и ретейлеры компенсировали провалы в импорте алкоголя прошлого, накапливая стоки в условиях ослабления рубля. Так, по итогам января-мая этого года, импорт алкогольных напитков без учета ЕАЭС вырос на 46% в годовом исчислении, до 206,14 миллиона литров.

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. По данным на 6 июля 07:25 по московскому времени евро вырос в цене на 99 копеек и достиг значения в 99,99 рубля. При этому двумя минутами ранее европейская валюта торговалась на бирже по 100,31 рубля (+1,33 рубля).

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