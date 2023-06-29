Юрист предупредил о последствиях избыточных запретов в сфере торговли алкоголем

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Излишние запреты при продаже алкоголя приведут к расцвету черного рынка, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает телеканал "360".

"Есть такое непреложное правило: хочешь потерять контроль – введи запрет. В первую очередь это касается продажи спиртных напитков", – заявил Хаминский.

Юрист рассказал, что в 1980-е годы водку по ночам продавали в такси. Это было большим риском для жизни и здоровья граждан, так как под видом качественного спиртного могли продать напиток со смертельно опасным метанолом.

Хаминский подчеркнул, что в те времена образовались условия для коррупции. Например, милиционеры знали нелегальных торговцев, от которых получали плату.

Эксперт считает, что в настоящее время нельзя скатываться к отрицательным условиям, которые существовали 40 лет назад. По его мнению, разные необоснованные запреты могут создать условия для работы подпольного производства вино-водочной продукции, общению через интернет-чаты продавцов и покупателей и доставки алкоголя.

"Невозможно предусмотреть уголовную ответственность за продажу одной бутылки водки частным образом", – заявил Хаминский.

Он высказал мнение, что в теории можно внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Однако юрист не представляет себе участкового, который будет "среди ночи сидеть в засаде" для поимки курьера с бутылкой водки.

Касательно темы запрета продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, Хаминский отметил, что авторы законопроекта заявили, что такими действиями хотят защитить детей. Однако юрист прямой связи не увидел. Хаминский считает, что действительно можно защитить детей, если правоохранители будут проводить вечерние рейды на детских площадках, где граждане употребляют алкоголь.

Хаминский добавил, что взрослые имеют право употреблять алкогольные напитки внутри стационарного торгового объекта. Однако те, кто ведут себя из-за опьянения неподобающим образом, стоит привлечь к ответственности, но никак не ресторан, где это произошло.

Юрист призвал приравнять употребление алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов к распитию алкоголя в общественном месте, так как дети смотрят на взрослых и перенимают вредные привычки.

Хаминский уверен, что стоит поддержать инициативу по усилению контроля за продажей спиртного и цивилизованные методы торговли. Эксперт считает необходимо решить вопрос с "наливайками" и ужесточить требования к их деятельности.

По его словам, необходимо снять мораторий на внеплановые проверки, а также установить график работы должностных лиц так, чтобы проверки можно было проводить поздно вечером и ночью, когда совершается большинство правонарушений.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. По словам одного из авторов инициативы депутата Госдумы Сергея Алтухова, норму предлагается распространить на веранды, помосты, "дворики", являющиеся неотъемлемой частью ресторана или кафе.

Алтухов считает, что данный законопроект окажет поддержу добросовестным хозяйствующим субъектам в области общественного питания. Благодаря инициативе будет развиваться конкуренция, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, особенно в больших городах.

В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах