Законопроект о запрете баров в жилых домах принят в первом чтении

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о запрете баров в многоквартирных домах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В документе прописано, что продажа алкоголя допускается в кафе, барах, ресторанах, находящихся в жилых домах, только если зал обслуживания будет не менее 20 квадратных метров. При этом регионы могут сами устанавливать дополнительные условия, в том числе полный запрет.

Законопроект связан с многочисленными обращениями жителей многоквартирных домов. Они жалуются на частые нарушения общественного порядка на прилегающих к жилищу территориях. Законопроект инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

В пояснительной записке к документу говорится, что на сегодняшний день от 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также "выражена поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, актуальной и целесообразной"

Кроме того, в ходе заседания нижней палаты парламента при рассмотрении данного законопроекта член комитета Госдумы Сергей Вострецов предложил запретить бары, так называемые наливайки.

"Этих "наливаек" не должно быть вообще в природе. Если нет зала, где организованы столики, где люди действительно могут культурно отдохнуть, такого не должно быть не только в жилых домах, но и вообще их надо запретить. Потому что это не "наливайки", а "убивайки", – сказал Вострецов.

Ранее в кабинете министров обратили внимание, что инициатива может отрицательно отразиться на рентабельности добросовестных участников рынка. Заведения могут закрываться, а активность бизнеса снижаться, как и уровень конкуренции. В то же время "концептуально" проект одобрили при условии его доработки.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что это должно быть прерогативой регионов и местных властей. По его мнению, "не стоит решать за всю страну".

