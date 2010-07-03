Пиво предложили не считать алкоголем

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Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, передает РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Как уточняется, пивной продукции предлагают вернуть самостоятельный статус и тем самым смягчить ограничения на продажу напитка.

Ранее стало известно, что в России могут ограничить продажу крафтового пива, а также иностранные и российские бренды, которые производят напиток не по государственным стандартам. Соответствующая норма заложена в законопроекте депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова.

Кроме того, пиво, сидр, медовуху и пуаре планируют контролировать так же, как и водку. Вскоре магазины должны будут передавать данные о всех продажах слабоалкогольных напитков в систему ЕГАИС.