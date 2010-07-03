Пиво предложили не считать алкоголем

Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, передает РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Как уточняется, пивной продукции предлагают вернуть самостоятельный статус и тем самым смягчить ограничения на продажу напитка.
Ранее стало известно, что в России могут ограничить продажу крафтового пива, а также иностранные и российские бренды, которые производят напиток не по государственным стандартам. Соответствующая норма заложена в законопроекте депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова.
Кроме того, пиво, сидр, медовуху и пуаре планируют контролировать так же, как и водку. Вскоре магазины должны будут передавать данные о всех продажах слабоалкогольных напитков в систему ЕГАИС.
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