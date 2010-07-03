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07:45

Новые ограничения по продаже алкоголя хотят ввести в России

общество

07:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запрет продажи алкоголя в барах и кафе одобрили в правительстве России. Это касается заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах, сообщает "Коммерсант".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива необходима для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Авторы документа отмечают, что население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки. Из-за частых нарушений порядка люди часто жалуются.

В кабинете министров указали, что инициатива может отрицательно отразиться на рентабельности добросовестных участников рынка. Не исключены и закрытие заведений, снижение предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако "концептуально" там поддержали проект при условии его доработки ко второму чтению.

В начале сентября сообщалось, что Минздрав рассчитывает на принятие Госдумой закона о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года в 2019 году. По сведениям опросов, за это высказались 70 процентов россиян. Одобрили идею и Общероссийский народный фронт, региональное руководство, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Минэкономразвития же не поддержало запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5 процента людям моложе 21 года. Там не увидели научных подтверждений для такого порога.

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