В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в жилых домах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госдума РФ рассматривает возможность полного запрета продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предусмотреть возможность полного запрета алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме", – следует из доклада межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Также запрет предлагается распространить на заведения общепита, расположенных в жилых домах, если вход в них организован со стороны подъездов и дворов с детской площадкой.

Кроме того, регионам могут дать право устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

При этом, как следует из доклада, минимальная площадь общепита для продажи алкоголя должна составлять не менее 50 квадратных метров.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете баров в жилых домах. Авторы отметили, что инициатива связана с многочисленными обращениями жителей многоквартирных домов. Они жалуются на частые нарушения общественного порядка на прилегающих к жилищу территориях.

В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах