Курс евро превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:25 по московскому времени евро вырос в цене на 99 копеек и достиг значения в 99,99 рубля. При этому двумя минутами ранее европейская валюта торговалась на бирже по 100,31 рубля (+1,33 рубля).

Между тем доллар повысился в цене на 1,46 рубля. Приобрести единицу американской валюты можно было за 92,32 рубля. Юань в это время вырос на 12 копеек и стал торговаться по 12,76 рубля.

В конце прошлой недели евро торговался на бирже по 96 рублей за единицу. В начале текущей цена европейской валюты уже составляла более 98 рублей.

В Центробанке, комментируя ослабление рубля, пояснили, что подобное вызвано изменением в торговом балансе. При этом в Банке России не видят большого количества крупных сделок на валютном рынке, однако констатируют более выраженные налоговые периоды.

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