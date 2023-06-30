Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:36

Экономика

Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 09:31 по московскому времени, евро вырос в цене на 1,09 рубля и стал торговаться по 96,19 рубля за единицу. Курс доллара при этом вырос на 95 копеек и составил 88,52 рубля, юань торговался на бирже по 12,16 рубля (+10 копеек).

В 09:18 стоимость доллара на Мосбирже составляла 88,07 рубля. Иностранная валюта поднялась выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что на рост иностранной валюты повлиял информационный фактор. Он предположил, что в начале июля стоимость доллара опустится до 83–84 рублей. Однако, отметил специалист, такое может быть возможно только при отсутствии информационных всплесков.

Москвичи рассказали, как восприняли колебание российской валюты 26 июня

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика