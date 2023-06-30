Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 09:31 по московскому времени, евро вырос в цене на 1,09 рубля и стал торговаться по 96,19 рубля за единицу. Курс доллара при этом вырос на 95 копеек и составил 88,52 рубля, юань торговался на бирже по 12,16 рубля (+10 копеек).

В 09:18 стоимость доллара на Мосбирже составляла 88,07 рубля. Иностранная валюта поднялась выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что на рост иностранной валюты повлиял информационный фактор. Он предположил, что в начале июля стоимость доллара опустится до 83–84 рублей. Однако, отметил специалист, такое может быть возможно только при отсутствии информационных всплесков.



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