09:36Экономика
Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 09:31 по московскому времени, евро вырос в цене на 1,09 рубля и стал торговаться по 96,19 рубля за единицу. Курс доллара при этом вырос на 95 копеек и составил 88,52 рубля, юань торговался на бирже по 12,16 рубля (+10 копеек).
В 09:18 стоимость доллара на Мосбирже составляла 88,07 рубля. Иностранная валюта поднялась выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что на рост иностранной валюты повлиял информационный фактор. Он предположил, что в начале июля стоимость доллара опустится до 83–84 рублей. Однако, отметил специалист, такое может быть возможно только при отсутствии информационных всплесков.
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