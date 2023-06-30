Курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года

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Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

На 09:18 по московскому времени курс доллара вырос на 50 копеек, до 88,07 рубля. Также выросло евро – на 55 копеек, до 95,65 рубля.

Курс юаня увеличился на 6 копеек, до 12,12 рубля.

26 июня курс американской валюты превысил 86 рублей впервые с марта 2022 года. Евро подорожало до 94,4 рубля, превысив отметку в 94 рубля впервые с 7 апреля этого года. Кроме того, китайский юань вырос на 22 копейки и торговался по 11,94 рубля.

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