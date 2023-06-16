Курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 25 апреля

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По данным торгов, курс евро на Московской бирже поднялся до 92 рублей. Это произошло впервые с 25 апреля.

Отмечается, что к 18:47 по московскому времени курс европейской валюты повышается на 41 копейку и составит 92 рубля ровно. Максимально курс евро в ходе торгов поднимался до 92,01 рубля.

В это же время курс доллара растет на 46 копеек, до 84,21 рубля. Юаня – на 5 копеек, до 11,78 рубля.

13 июня курс евро в ходе торгов увеличился до 91 рубля впервые с 25 апреля прошлого года. Доллар между тем рос до 84,32 рубля, а юань – до 11,73 рубля.

14 июня курс доллара превысил 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года. В это же время юань увеличился на 11 копеек, до 11,84 рубля, а евро – на 76 копеек, до 91,70 рубля.

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