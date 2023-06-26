Курс доллара превысил 86 рублей впервые с марта 2022 года

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Курс доллара в начале торгов понедельника, 26 июня, поднялся выше 86 рублей впервые с 30 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 07:08 американская валюта торговалась по 86,48 рубля. Также евро подорожало на 2,1 рубля – до 94,4 рубля, превысив отметку в 94 рубля впервые с 7 апреля этого года.

Помимо этого, повысился курс юаня на 22 копейки и теперь он торгуется по 11,94 рубля.

16 июня курс евро на Московской бирже поднялся до 92 рублей. Это произошло впервые с 25 апреля.

Ранее экономист Алексей Вязовский рассказал россиянам, когда следует ожидать роста курса рубля. Он усомнился, что американская валюта может подняться выше 86 рублей. При этом он добавил, что в этом случае после роста произойдет "отскок".