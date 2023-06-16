Экономист рассказал, когда ожидать роста курса рубля

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Курс доллара может достигнуть 86 рублей, а затем произойдет "отскок", после которого рубль начнет расти, спрогнозировал экономист Алексей Вязовский в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что с декабря рубль упал по отношению к американской валюте примерно на 30%. По его словам, причина заключается в снижении стоимости нефти.

"Связано оно в первую очередь с падением цен на нефть. "Бочка" нефти зимой стоила в районе 90 долларов, сейчас стоит 70 долларов, а российская нефть еще дешевле из-за санкций и дисконта. Все это создает проблемы для бюджета", – объяснил он.

Специалисты не исключают, что к концу 2023 года дефицит бюджета будет выше трех триллионов рублей, добавил Вязовский. Он обратил внимание, что в РФ спокойно относятся к падению национальной валюты, поскольку это уменьшает дефицит.

Однако, по мнению экономиста, доллар скоро перестанет расти. Эксперт усомнился в том, что американская валюта может подняться выше 86 рублей.

"Что касается дальнейшей динамики, то уровень 86 рублей за доллар – это сильный уровень сопротивления, выражаясь языком технического анализа. Наверное, от этого уровня будет "отскок", – предположил он.

Ранее зампред правительства РФ Андрей Белоусов объяснил, что ослабление рубля, которое происходило в последние несколько дней, связано с корректировкой курса российской валюты.

По словам вице-премьера, для экономики России является оптимальной ситуация, когда доллар находится в пределах 80–90 рублей. Это подходит импортерам, экспортерам и государству, считает он.

До этого курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 4 апреля 2022 года превысил отметку в 85 рублей. Евро между тем торговался на уровне 91,79 рубля, а юань доходил почти до 12 рублей.



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