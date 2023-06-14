Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара превысил 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 09:50 по московскому времени курс американской валюты вырос на 73 копейки, до 85,03 рубля. В это же время юань увеличился на 11 копеек, до 11,84 рубля, а евро – на 76 копеек, до 91,70 рубля.

Накануне российская национальная валюта также показала послабление к американскому доллару. Так, курс превысил отметку в 84 рубля. Крайний раз подобный показатель фиксировали 4 апреля 2022 года.

В этот же день курс евро в ходе торгов поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля. Доллар к этому времени торговался за 84,32 рубля.

Инвестор Федор Сидоров, в свою очередь, объяснил причины роста евро выше 90 рублей. По его словам, это связано с сокращением экспорта на фоне активного восстановления импорта.

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