Медведев заявил, что доверие к доллару сильно подорвано в мире

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Доверие к доллару подорвано во всем мире, поскольку страны опасаются, что Запад поступит с ними так же, как с Россией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

"В любом случае доверие разных стран к доллару очень подорвано, и в тихих кабинетах все давно уже обсуждают, что если такое сделали с Россией, то сделают и с нами. Это был очень мощный отрицательный сигнал", – сказал он.

Ранее инвестор Джим Роджерс заявлял, что американский доллар начинает терять лидирующие позиции из-за госдолга США и политики Вашингтона, которая привела к утрате валютой нейтрального статуса.

Дружественные США страны задумываются над тем, что к ним могут быть применены рестрикции, как к России. Роджерс считает, что даже друзья США ищут валюту, которая могла бы конкурировать с долларом.

До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что в мире фиксируется отказ от американской валюты. При этом она не видит альтернатив доллару, которые могли бы его заменить в ближайшее время.

