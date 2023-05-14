Аналитики заявили, что в апреле россияне в три раза чаще обменивали доллар, чем евро

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В апреле россияне в три раза чаще обменивали доллар, чем евро, при этом валюту в обменниках граждане чаще продавали, чем покупали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования банка "Русский стандарт".

"Интерес к доллару по-прежнему заметно выше, чем к евро. При этом общий курс на дедолларизацию продолжается", – рассказали аналитики.

Согласно исследованиям, доллар в 2,5 раза чаще продавался при помощи онлайн-продаж, а евро на 1,5 раза чаще покупали, чем продавали.

Средний чек операции по продаже американской валюты в апреле составил 1 031 долларов, а средний чек покупки – 1 123 доллара, заявили аналитики. Средняя сумма продажи у евро составила 725 в апреле, а покупки – 936, указано в исследовании.

Средний чек продажи при помощи онлайн-сервисов составил 906 долларов, а покупки – 4 890 долларов. У евро средний чек продажи в интернете достиг 1 621, покупки – 3 544, сообщили эксперты.

Граждане РФ чаще обменивают валюты в наличных, отметили аналитики. 84% россиян обменивали физические деньги, а 16% предпочитали безналичную конвертацию. По словам экспертов, ситуация не сильно изменилась в сравнении с мартом, в котором это соотношение составляло 85% против 15%.

Ранее экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис заявлял, что санкции, введенные против РФ, ускорили отказ от доллара. В период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%, отметил он.



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