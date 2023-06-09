Экономист спрогнозировал курс доллара до конца июня

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Будущего падения курса российской валюты по отношению к доллару ожидать не стоит. В июне курс американской валюты будет составлять 81 рубль с небольшим плюсом, не выше 82 рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева.

Утром 8 июня доллар превысил 82 рубля, евро – 88. Беляев отметил, что курс американской валюты поднялся под воздействием конъюнктуры. Речь идет о неблагоприятных новостях, например, взрыве дамбы Каховской ГЭС. Однако, как считает экономист, это временно.

"У нас экономический фундамент остается все еще, может быть, не очень обнадеживающим, но тем не менее он достаточно прочный и не свидетельствует о том, что у нас экономика находится в каком-то провале. Значит, мы не должны ждать серьезного ослабления рубля по отношению к доллару", – заявил Беляев.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев рассказал, что курс доллара не превысит показатель в 100 рублей в этом году. По его мнению, властям выгоден достаточно слабый курс рубля, так как это поможет лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти.

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