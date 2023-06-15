Вице-премьер Белоусов назвал причину ослабления рубля

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Ослабление рубля, которое происходило в последние несколько дней связано с корректировкой курса российской валюты. Об этом на полях ПМЭФ-2023 заявил зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

"Думаю, это корректировка. С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне", – цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера для экономики России является оптимальной ситуация, когда доллар находится в пределах 80–90 рублей. Это подходит импортерам, экспортерам и государству, считает он.

Накануне курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 4 апреля 2022 года превысил отметку в 85 рублей. Евро между тем торговался на уровне 91,79 рубля, а юань доходил почти до 12 рублей.

По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, быстрый рост американской валюты указывает на наличие ажиотажа, который быстро завершится. При этом ожидать доллар дешевле 82–83 рублей не стоит, уверен он.

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