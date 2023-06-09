Набиуллина рекомендовала хранить сбережения в рублях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина порекомендовала россиянам хранить сбережения в рублях, сообщает ТАСС.

"Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля. Сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, на заработную плату", – отметила глава регулятора.

В то же время она уточнила, что ЦБ РФ пока не принял решение о публикации диапазона курса рубля, обсуждения продолжаются. Как отметила Набиуллина, курс рубля плавающий и у Банка России "нет цели по курсу, а есть цель по инфляции".

Ранее в ЦБ РФ заявили, что не ожидают годовую дефляцию в текущем году. Зампред регулятора Алексей Заботкин отметил, что годовая инфляция в стране должна повыситься в течение этого лета и осени по мере того, как из расчета годовой инфляции будут уходить отрицательные значения лета 2022 года.

До этого Набиуллина заявляла, что российская экономика сможет полностью вернуться к докризисному уровню в 2024 году. Точками роста станут внутренний туризм, металлургия, машиностроение и другие сферы.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых