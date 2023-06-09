В ЦБ РФ заявили, что российская экономика вернется к докризисному уровню в 2024 году

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Экономика России сможет полностью вернуться к докризисному уровню в 2024 году, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение и другие сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

"По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним, экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", – сказала она.

Среди точек роста экономики РФ глава регулятора также назвала машиностроение, выпуск цветной металлургии и химической промышленности. В Центральной России и на Урале наблюдалось наращивание выпуска черной металлургии.

По ее словам, регулятор наблюдает признаки перехода граждан РФ к потребительской модели поведения.

"Складывающиеся на розничном кредитном рынке тенденции могут указывать на постепенное движение в сторону потребительской модели поведения, которая отражается в снижении нормы сбережения с повышенных уровней", – отметила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что острая фаза банковского кризиса в мире была пройдена, но риски для мировой экономики по-прежнему остаются. Также растут риски относительно дальнейшего ужесточения санкционного режима против РФ, в особенности это касается вторичных санкций.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор продолжит принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Позже Набиуллина заявляла, что вероятность увеличения ключевой ставки возросла с момента апрельского заседания совета директоров регулятора. По ее словам, динамика годовой инфляции в РФ развернулась и перешла к росту после года снижения.



Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых