В ЦБ РФ заявили об увеличении вероятности повышения ключевой ставки

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Вероятность увеличения ключевой ставки возросла с момента апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"С нашего апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки", – приводит ТАСС ее слова.

Набиуллина подчеркнула, что динамика годовой инфляции в РФ развернулась и перешла к росту после года снижения. Текущие темпы роста цен продолжают повышаться и уже близки к 4%

Ранее сообщалось, что первый крупный российский банк вывел подсанкционные активы. Уточняется, что летом прошлого года российские власти разработали схему, по которой пострадавшие от санкций кредитные организации могут выводить заблокированные активы.

Для этого банкам необходимо образовать новое юридическое лицо, а затем перевести на него замороженные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. В дальнейшем все расчеты перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, которая не подпадает под санкции.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых