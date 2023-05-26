В ЦБ РФ заявили, что первый крупный российский банк вывел замороженные активы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый крупный российский банк вывел подсанкционные активы, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).

"Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон, и уже есть принятые решения. Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение – выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает", – приводит РБК слова Поляковой.

Уточняется, что летом прошлого года российские власти разработали схему, по которой пострадавшие от санкций кредитные организации могут выводить заблокированные активы.

Для этого банкам необходимо образовать новое юридическое лицо, а затем перевести на него замороженные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. В дальнейшем все расчеты перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, которая не попадает под санкции.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 триллионов рублей. Это было сделано благодаря немалым усилиям, отметила глава ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что в ЦБ РФ рассматривают разные варианты действий в отношении заблокированной части российских средств. Необходимо идти по пути индивидуальной защиты инвесторов, считают в Банке России.