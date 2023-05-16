Набиуллина поддержала выход госкомпаний на российский фондовый рынок

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала выход российских госкомпаний на фондовый рынок, так как сейчас там присутствует малое количество эмитентов, сообщает "Прайм".

"Я думаю, что это непросто сделать, не все госкомпании хотят выйти на рынок, но считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка – это небольшое число эмитентов", – заявила она.

Как отметила глава Банка России, даже отраслевые лидеры РФ предпочитают не выходить на отечественный фондовой рынок. По мнению Набиуллиной, увеличение доли акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, поможет привлечь инвестиции размером в триллионы рублей.

Набиуллина добавила, что ЦБ РФ обсуждает с правительством механизм, согласно которому при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали бы на себя обязательство выводить часть их акций на рынок.

Ранее глава регулятора заявила о важности сохранения интегрированности РФ в глобальный финансовый рынок. По ее мнению, России следует сосредоточиться на привлечении инвесторов как из дружественных, так и недружественных стран.

Она также допустила, что в ближайшие годы банковское финансирование в стране будет преобладать над рынком капитала.

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