Глава ЦБ заявила о важности сохранения интегрированности РФ в глобальный финансовый рынок

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России необходимо постараться максимально сохранить интегрированность ее финансового рынка в глобальную экономику. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе конференции "Российский фондовый рынок".

"Мы стали более закрытыми, это вынужденная закрытость. Но мы как регулятор намерены работать так, чтобы обеспечить максимально возможную в этих условиях открытость. <...> Мне кажется, нам нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка в глобальный рынок", – цитирует ее ТАСС.

По мнению главы ЦБ, одно из направлений, на котором нужно сегодня сосредоточиться России, – это привлечение инвесторов как из дружественных, так и недружественных стран, поскольку они готовы вкладываться в экономику РФ.

В ходе своего выступления Набиуллина также предположила, что в ближайшие годы в России банковское финансирование будет преобладать над рынком капитала. Дело в том, что последний претерпел больше негативных последствий во время кризиса 2022 года. Тем не менее ЦБ продолжит стимулировать рост рынка капитала.

"У нас потенциал финансового рынка в основном лежит в опережающем развитии рынка капитала – и долгового капитала, и долевого финансирования", – объяснила председатель Банка России.

Ранее Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе. Так она прокомментировала передачу активов "Юнипро" немецкого концерна Uniper и "Фортума" финской группы Fortum во временное управление Росимуществу. По ее словам, в ЦБ считают, что в таких случаях должны иметься веские основания.

