Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе

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Решение о передаче управления в дочерних филиалах иностранных компаний должны приниматься в том случае, когда на это есть серьезные причины, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики РФ", – передает ее слова ТАСС.

Набиуллина добавила, что в банковском секторе ЦБ РФ не видит целесообразности в передаче активов под внешнее управление.

Ранее Владимир Путин подписал согласно которому 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper и 98,23% акций "Фортума" финской группы Fortum передаются во временное управление Росимуществу.

После этого финская государственная энергетическая компания Fortum заявляла, что не получала информации о передаче российских активов во временное управление Росимущества.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранных активов. Он пояснил, что компании являются "выходцами" из "Роснефти", поэтому управлять будет компания, попавшая под удар из-за действий Запада.

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