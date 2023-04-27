Росимущество не возьмет под фактическое управление компании "Юнипро" и "Фортума"

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Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранных активов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Росимущество свои задачи в целом выполнило, там переизбрали совет директоров, назначили новых директоров.<...> Конструкция указа президента такая, что фактическим управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран", – цитирует его ТАСС.

Моисеев пояснил, что компании являются "выходцами" из "Роснефти". Поэтому управлять будет компания, попавшая под удар из-за действий Запада.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper и 98,23% акций "Фортума" финской группы Fortum передаются во временное управление Росимуществу. Это следует из документа "О временном управлении некоторым имуществом".