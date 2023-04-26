В Китае назвали гениальным ответ Путина на арест активов РФ на Западе

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Пользователи китайского портала "Гуаньча" прокомментировали решение Владимира Путина подписать указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран. Они выразили восхищение действиями президента РФ.

"Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка, смотри, Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников, поторопись и "введи санкции", – подчеркнул один из комментаторов.

По его словам, у Вашингтона уже не осталось хороших идей.

"Опыт захвата российских активов европейскими странами и США показал миру, что им нельзя доверять", – указал другой читатель.

Третий написал, что поддерживает решение Путина, поскольку ему не нравится принцип некоторых глав стран "врежу себе, чтобы откормить врага" ради репутации.

Еще один комментатор отметил, что шаги России уже становятся важными уроками.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Если РФ, а также российские физические или юридические лица лишаются права на имущество, которое находится за рубежом, указом вводится внешнее управление на активы недружественных стран на территории РФ.