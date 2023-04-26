Песков назвал указ об изъятии активов зеркальной мерой действиям недружественных стран

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Указ Владимира Путина об изъятии российских активов зеркально отражает действия недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом", – сказал представитель Кремля.

При этом при необходимости, пояснил Песков, документ может быть дополнен рядом пунктов, но он не лишает владельцев зарубежных компаний активов в РФ и является временной мерой.

В свою очередь, экономист Александр Дудчак счел указ российского лидера правильным и необходимым, сообщает телеканал "360". По его словам, недружественные страны ведут себя неоправданно агрессивно.

"С их стороны это просто грабеж и рейдерский захват нашей собственности, в нарушение всех норм и законов", – заявил он.

По мнению экономиста, ограничения не должны распространяться на активы государственных структур или отечественных компаний.

Согласно указу Путина, который был подписан им накануне, активы зарубежных компаний переводятся на внешнее управление в случае, если физ- и юрлица РФ были лишены права на имущество за рубежом. Активы будут переданы во временное управление Росимуществу.

