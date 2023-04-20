Недвижимость Российской Федерации в Финляндии остается под арестом

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Семь квартир в центре Хельсинки, принадлежащих Российской Федерации, остаются под арестом в связи с санкциями Евросоюза. Об этом в пресс-релизе сообщила финляндская служба судебных приставов.

Как передает ведомство, собственность принадлежит Российскому центру науки и культуры (РЦНК). Площадь квартир варьируется от 36 до 175 квадратных метров, их общая стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.

Всего в Финляндии под санкциями ЕС находятся около 1 710 россиян, резюмировали в документе. Общая сумма арестованных активов составляет около 244 миллионов евро. На данный момент подано около 30 апелляций и начаты судебные процессы.

Ранее Хельсинки сняли арест с земли и здания РЦНК. По заявлению главы одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанен активы вернули на основании юридического решения о праве собственности.

Россия направляла ноту с требованием разъяснить арест недвижимости РЦНК. В Москве подвергли сомнению, что действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности.