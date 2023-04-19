11:43Политика
РФ направила Финляндии ноту из-за ареста здания Российского центра науки и культуры
Фото: ТАСС/AP/Sergei Grits
МИД Финляндии получил от России ноту с требованием разъяснить действия в отношении Российского центра науки и культуры, который обладает иммунитетом как госсобственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки.
"Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности", – рассказали в диппредставительстве.
Ранее стало известно, что государственные приставы Финляндии наложили арест на здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также на участок земли площадью в 3,3 тысячи квадратных метров, на котором оно находилось. Это решение власти страны объяснили исполнением санкций Евросоюза.
До этого, 4 апреля, Финляндия официально стала членом НАТО. Таким образом число участников Альянса увеличилось до 31 государства. Заявку на вступление страна подала еще летом прошлого года на фоне ситуации вокруг Украины.
Финляндия стала членом НАТО
Читайте также