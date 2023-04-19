РФ направила Финляндии ноту из-за ареста здания Российского центра науки и культуры

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МИД Финляндии получил от России ноту с требованием разъяснить действия в отношении Российского центра науки и культуры, который обладает иммунитетом как госсобственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки.

"Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности", – рассказали в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что государственные приставы Финляндии наложили арест на здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также на участок земли площадью в 3,3 тысячи квадратных метров, на котором оно находилось. Это решение власти страны объяснили исполнением санкций Евросоюза.

До этого, 4 апреля, Финляндия официально стала членом НАТО. Таким образом число участников Альянса увеличилось до 31 государства. Заявку на вступление страна подала еще летом прошлого года на фоне ситуации вокруг Украины.

