03:48Политика
В Финляндии задумались о ремилитаризации Аландских островов – СМИ
Фото: depositphotos/dnaumoid
После вступления Финляндии в Североатлантический альянс возник вопрос об актуальности соглашения с РФ о демилитаризации Аландских островов. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.
С 1856 года Аландские острова, которые находятся в Балтийском море, имеют статус демилитаризованной территории. Тем не менее сегодня некоторые финские политики решили поддержать идею об отмене этого статуса.
К примеру, к такому выводу пришел депутат финского парламента Ярмо Линдберг, занимавший ранее должность командующего силами обороны. Другой депутат парламента Пекка Товери заявил, что острова необходимо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики РФ.
Власти самих островов при этом считают, что Аланды должны сохранить свой статус. Так, глава муниципалитета Вероникик Тёрнрос указал на то, что в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны, например, норвежский Шпицберген.
4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В этот день министр иностранных дел страны Пекка Хаависто подписал документ о вступлении в Альянс.
Российские власти выразили обеспокоенность этим действием. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не оставит без внимания вступление Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение страны к Альянсу не укрепляет стабильность, а лишь создает дополнительную угрозу российской стороне.
Финляндия стала членом НАТО
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!