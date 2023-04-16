В Финляндии задумались о ремилитаризации Аландских островов – СМИ

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После вступления Финляндии в Североатлантический альянс возник вопрос об актуальности соглашения с РФ о демилитаризации Аландских островов. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

С 1856 года Аландские острова, которые находятся в Балтийском море, имеют статус демилитаризованной территории. Тем не менее сегодня некоторые финские политики решили поддержать идею об отмене этого статуса.

К примеру, к такому выводу пришел депутат финского парламента Ярмо Линдберг, занимавший ранее должность командующего силами обороны. Другой депутат парламента Пекка Товери заявил, что острова необходимо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики РФ.

Власти самих островов при этом считают, что Аланды должны сохранить свой статус. Так, глава муниципалитета Вероникик Тёрнрос указал на то, что в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны, например, норвежский Шпицберген.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В этот день министр иностранных дел страны Пекка Хаависто подписал документ о вступлении в Альянс.

Российские власти выразили обеспокоенность этим действием. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не оставит без внимания вступление Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение страны к Альянсу не укрепляет стабильность, а лишь создает дополнительную угрозу российской стороне.

Финляндия стала членом НАТО

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