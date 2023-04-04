В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на вступление Финляндии в НАТО

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Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, сообщил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будет сделано в ответ", – сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, после вступления Финляднии в НАТО безопасность северных стран Европы не увеличится, а наоборот – ослабнет.

Замглавы российского МИД добавил, что Москва откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки. Кроме того, любые угрозы, направленные в адрес России, будут парироваться, подчеркнул Рябков.

Летом 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО на фоне конфликта на Украине. 23 марта 2023 года президент страны Саули Ниинисте одобрил указы о вступлении в Альянс, установив документы организации.

Изначально заявку отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. После этого аналогичным образом поступил и парламент Турции.

4 апреля указ о вступлении Финляндии в НАТО подписал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Действие происходило в штаб-квартире НАТО.



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