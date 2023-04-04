14:33Политика
Глава МИД Финляндии подписал указ о вступлении страны в НАТО
Фото: 123rf.com/3dgenerator
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал в штаб-квартире НАТО указ о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом информирует финская телерадиокомпания Yle.
Затем указанный документ передадут представителям американских властей. После этого республика официально станет членом НАТО.
Хельсинки подали заявку на вступление в Альянс летом прошлого года на фоне конфликта на Украине. Уже 23 марта 2023-го президент страны одобрил указы о вступлении в НАТО, установив документы организации.
Изначально заявку отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. После этого также поступил и парламент Турции.
Российская сторона не одобряет вступление Финляндии в Альянс. В МИД РФ заявили, что Москва будет вынуждена принять ответные меры для устранения угроз. Россия будет принимать эти меры в зависимости от условий интеграции Финляндии в военно-политический блок. Также Москва будет отталкиваться от того, как НАТО станет использовать территорию этого государства в области размещения военной инфраструктуры.
В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок
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