Глава МИД Финляндии подписал указ о вступлении страны в НАТО

Фото: 123rf.com/3dgenerator

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал в штаб-квартире НАТО указ о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом информирует финская телерадиокомпания Yle.

Затем указанный документ передадут представителям американских властей. После этого республика официально станет членом НАТО.

Хельсинки подали заявку на вступление в Альянс летом прошлого года на фоне конфликта на Украине. Уже 23 марта 2023-го президент страны одобрил указы о вступлении в НАТО, установив документы организации.

Изначально заявку отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. После этого также поступил и парламент Турции.

Российская сторона не одобряет вступление Финляндии в Альянс. В МИД РФ заявили, что Москва будет вынуждена принять ответные меры для устранения угроз. Россия будет принимать эти меры в зависимости от условий интеграции Финляндии в военно-политический блок. Также Москва будет отталкиваться от того, как НАТО станет использовать территорию этого государства в области размещения военной инфраструктуры.

В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!